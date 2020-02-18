MHP lideri Bahçeli: Darbeye heves edenlerin hevesleri kursaklarında değil mezarlarında kalacak 18.02.2020 11:39

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''Darbeyi aklından geçiren varsa 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz tertipte muvaffak olamayacaktır. Türkiye'nin tasfiyesi anlamına gelecektir. Darbeye heves edenlerin hevesleri mezarda kalacaktır. Darbeye göz kırpanların Esat'tan farkı olmayacaktır.'' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, ''Son günlerde korkuları kaşıyan bazı gelişmeler yaşanmaktadır. Ortak akıl devre dışıdır. Ekonomik sıkıntılar, yolsuzluk iddiaları, sosyal gerilimler, FETÖ'nün siyasi ayağı konusundaki kutuplaşmalar, intihar örnekleri, eski Genelkurmay Başkanlarının talihsiz açıklamaları üst üste yığılmaktadır.

Kahraman Türk askeri cephedeyken TSK hakkında yapılan yorumlar, bir diğer düşman sevindiren rezilliklerdir. Türk askeri tartışmaların içine neden çekiliyor? Polemiklere havale edilmesi tehlikeli, yanlış değil midir? Türkiye üzerinde vahşi bir oyun kurgulanmaktadır. Pentagon ve CIA'nın raporu yeni bir darbe ihtimalini adice açıklamıştır. Darbe iddiaları herkesin diline düşmüştür. Herkese çağrım şudur; ön yargıları bir kenara bırakalım. Birbirimize sahip çıkalım. Çözemediğimiz sorunları derin dondurucuya bırakalım. Başka bir Türkiye yok. Darbeyi aklından geçiren varsa 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz tertipte muvaffak olamayacaktır. Türkiye'nin tasfiyesi anlamına gelecektir. Darbeye heves edenlerin hevesleri mezarda kalacaktır. Darbeye göz kırpanların Esat'tan farkı olmayacaktır. MHP herkesi ortak akılda buluşmaya, kucaklaşmaya davet etmektedir. Elimizi uzatıyoruz Türkiye için birlikte çalışmaya.''