MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İBB'nin Cristiano Ronaldo'nun gerçek olmayan fotoğrafını paylaşmasına tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi kurumsal sosyal medya hesabından dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun uçak içerisinde İBB iştiraki Kültür A.Ş. tarafından yayına hazırlanan 'Hatıralarla Karşılaştırmalı Nutuk' kitabını okuduğuna dair bir fotoğraf paylaşması tartışılmaya devam ediyor. Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İBB Meclisinin kasım ayı toplantısında İBB’nin kurumsal hesabının Cristiano Ronaldo'nun gerçek olmayan fotoğrafını paylaşmasını eleştirdi.