MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar



Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Bin nasihat fayda etmiyor ama yeri geliyor bir müsibet kendimize gelmemize vesile oluyor.

Milli birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlenmemiz gereken dönemdeyiz. Yara bere içindeyiz ama mutlaka iyileşeceğiz. Manevi bir imtihandayız ama bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Sarsıldık fakat düşmeyeceğiz.

Şer kumpanyalara şahit olduk. Enkazın üzerinde tepinen utanmazlara her dönemde şahitlik ettik. İnsanlarımız imdat çağrısı yaparken kazanç ve çıkar çetelesi tutan vicdan fukaralarını öfkeyle izledik. Türkiye'miz devasa bir felaketin pençesindedir. Çetin bir sınav ve sınamadan geçiyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen ikiz depremler 110 bin kilometrekarelik bölgede 10 ilimizi, 113 ilçemizi, 6514 köyümüzü vurmuştur.

Bilim insanları bu ikiz depremin 500 atom bombası gücüne denk düştüğünü ileri sürmüştür. Her gün acılarımıza yenileri eklenmiştir. Şehirlerimiz harap olmuştur. Bu tip depremlerindiğer fay hatlarını harekete geçirip geçirmeyeceği mutlaka ele alınmalıdır. Depremle sarsılan 10 ilimizde hayat mücadelesi veren 13.5 milyon vatandaşımızı ciddi mağduriyetlere uğradığı ortadadır. Seferberlik ruhuyla harekete geçip milletvekillerimizden oluşan heyeti deprem bölgesine gönderdik.

Depremden etkilenen illere sırasıyla gideceğim.





DEVLET YOK DİYEN KANI BOZUKLAR

Sayın Cumhurbaşkanımız depremle yıkıma uğrayan illerimize intikal ederek incelemelerde bulundu. Vatandaşlarımızla buluştu, göz yaşlarını silmek için çabada bulundu. Bilhassa Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde olmasından dolayı ben de gelişmeleri Ankara'dan takip ettim. Başkaları gibi şov peşinde değiliz, istismar peşinde değiliz. "Milliyetçi Hareket Partisi nerede?" diye soranları ciddiye alıp cevap verecek değilim ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçmeyeceğim; biz her yerdeyiz...Devlet nerede diyenlere bir çift sözüm var; devlet bölgesinde her şey var sadece devlet yok diyen kanı bozuklar size söylüyorum: Devlet baktığınız ve bastığınız her yerde tüm heybetiyle tüm hassasiyetiyle habidir. Devlet yok diyen karakter yoksunları, iç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefillerdir. Bunlar baksa da göremez.



BARAJ PATLADI YALANI

Dünyanın neresinde olsun bu çaptaki doğal afetle ve yıkıcı etkileriyle başa çıkmak kolay değildir. Devletin ve hükümetin hakkını teslim etmek lazımdır. Türk yönetim felsefesine göre devlet millettir, millet devlettir. Tarihin zor ve zahmetli dönemlerinde bu ikisini ayırt etmek asla mümkün olmamıştır. Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Bizim nazarlarımızda itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır. Hatay'ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip kurgulanmış yalanı sosyal medyadan servis ederek korkuya, paniğe ve can kayıplarına neden olanlar afet bölgesinde neyin peşindedir. Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da AHBAP'çılar ve BABALA'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır. Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur.

Türk devleti ayağa kalkmıştır, adı konulmamış bir seferberlik ilanı yapılmıştır. 70 ülke Türkiye'mizin yardımına koşmuştur. Hepsine teşekkür ediyorum. Belki yeri ve zamanı değil ama sormak lazım: Muhalefet ne yaptı? 6 şubat depremini malzeme haline getirip siyasi talancılığa soyunanlar Türkiye'ye musallat olan metastaz yapmak için uğraşan kanser hücreleridir.

Cevabını aradığım ilk soru şudur, Fransa'da yayınlanan ve peygamber efendimizin emanetlerine zaman zaman saldıran dergi ile CHP'nin başındaki zat ile arasında bir fark gören var mıdır?