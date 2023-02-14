Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AFAD merkez binasında toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı saat 15.00'te başlayacak.

Toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı:

"Yarın (salı) kısmet olursa kabinemizi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında topluyor olacağız ve yine gündemimiz tamamen yaşadığımız şu andaki afetler, son durum ve alınan ve alınacak olan tedbirler"

NE OLMUŞTU?

Türkiye, 6 Şubat 2023'te yüzyılın deprem felaketi ile karşı karşıya kalmıştı.



Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilimizde yıkıma neden olmuş, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirmişti.