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Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AFAD merkez binasında toplanacak

Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AFAD merkez binasında toplanacak
14.02.2023 10:32

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'deprem' gündemiyle AFAD merkez binasında toplanacak. Afet bölgesindeki son durum, alınan ve alınacak olan tedbirler masaya yatırılacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı saat 15.00'te başlayacak.

Toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı:

"Yarın (salı) kısmet olursa kabinemizi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında topluyor olacağız ve yine gündemimiz tamamen yaşadığımız şu andaki afetler, son durum ve alınan ve alınacak olan tedbirler"

NE OLMUŞTU?
Türkiye, 6 Şubat 2023'te yüzyılın deprem felaketi ile karşı karşıya kalmıştı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilimizde yıkıma neden olmuş, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirmişti.

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