MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 805 kişinin imza attığı skandal bildiri için, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Bildiriye imza atanlar ile ilgili, "İhanet masasının başında mama kuyruğuna girmişlerdir" değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, "Bölücülük pervasızdır, pişkindir, pisliktir. Bölücülük medyada, üniversitede, belediyede, Meclis’tedir. Türkiye terörün belini hamd olsun kırmıştır" ifadelerini kullandı. HDP'nin bir terör sorunu olduğunun altını çizen MHP Lideri Devlet Bahçeli, "HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalı" dedi.

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