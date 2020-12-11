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Ankara’da bir cani, kadını öldürüp intihar etti

Ankara’da bir cani, kadını öldürüp intihar etti
11.12.2020 18:24
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Ankara’da bir kişi sokak ortasında bir kadını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri katil zanlısı ile kadının hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay, Ankara'nın Mamak İlçesi Şahapgürler mahallesinde yaşandı. 1213. Sokakta henüz ismi belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle sokak ortasında bir kadını öldürdü.

Katil zanlısı daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri katil zanlısı ile kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Sokağa giriş-çıkışları kapatan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Zanlının ve öldürdüğü kadının kimliğinin tespiti için polisin çalışması devam ediyor.

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