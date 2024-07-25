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MGK toplantısı sona erdi! 9 maddelik bildiri yayımlandı: Dikkat çeken Irak ve Suriye detayı
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024, 19:11 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024, 19:11

MGK toplantısı sona erdi! 9 maddelik bildiri yayımlandı: Dikkat çeken Irak ve Suriye detayı

Son dakika haberi! İki aylık aranın ardından Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu sona erdi. MGK sonrası 9 maddelik açıklama metni yayımlandı. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verilen bildiride Irak ve Suriye'ye ilişkin madde dikkatlerden kaçmadı. Açıklamada, "Meselelerin çözüme kavuşturulması sürecinde, Suriye'de tüm tarafları kapsayan gerçek bir toplumsal mutabakata ulaşılmasına yönelik desteğin sürdürüleceği ve nifak girişimleri ile iki halkın kadim dostluğunu hedef alan kışkırtmalara müsaade edilmeyeceği vurgulanmış; Suriye topraklarının bölücü terörden arındırılmasının, öncelikle Suriye'nin menfaatlerini ve bekasını teminat altına alacağının altı çizilmiştir." denildi.

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