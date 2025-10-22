PODCAST CANLI YAYIN
Metroda oyuncak tüfekle video çeken genç gözaltında

Metroda oyuncak tüfekle video çeken genç gözaltında

Kadıköy metrosunda elinde oyuncak tüfekle dolaştığı anları sosyal medyada paylaşan A.B.Ö. isimli genç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın metro içerisinde tüfek ile dolaştığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde; şüpheli şahsın metro içerisinde elindeki oyuncak tüfeği vatandaşlara doğrultarak video çektiği belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen A.B.Ö.(17) isimli yaşı küçük şahıs, Ümraniye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bunlar da Var

Mersin’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü | Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Mersin’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü | Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Sivas’ta arazi kavgası: 1 ölü
Sivas’ta arazi kavgası: 1 ölü
TIR otomobili biçti: Feci kaza kamerada!
TIR otomobili biçti: Feci kaza kamerada!
Ümraniye'de korkutan çatı yangını
Ümraniye'de korkutan çatı yangını

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle