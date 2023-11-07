Metroda intihar! Seferler iptal!

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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023, 10:29 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023, 10:45

METRO İNTİHAR SON DAKİKA: Seferler iptal!

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yaşanan bir intihar girişimi sonucu, 4. Levent İstasyonu işletmeye kapatıldı. Yaralı kurtarılan kişi hastaneye sevk edildi.

İstanbul'da bulunan Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, 4. Levent İstasyonu'nda üzücü bir olay yaşandı. Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, istasyonun işletmeye kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4. Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4. Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Sanayi Mahallesi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."

Olayın ardından itfaiye ekipleri, intihar girişiminde bulunan kişiyi kurtarmayı başardı. Kurtarılan kişinin sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Olayın ayrıntıları ve intihar girişiminde bulunan kişinin durumu hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

Metro hatlarının işletmeye kapatılması, intihar girişimlerinin önlenmesi ve olay yerine acil müdahale ekiplerinin sevkedilmesi için sıkça kullanılan bir prosedürdür. Bu tür durumlar, yetkililer tarafından hızla ele alınarak olayın nedenleri ve sonuçları üzerine soruşturmalar yapılır.

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