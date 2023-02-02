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Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
02.02.2023 16:51

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Son dakika haberine göre televizyon sunucusu Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda hakkında arama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Hakkında arama kararı bulunan televizyon programcısı Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gitmek üzere CIP terminaline gelen Uca'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulaması yapıldı.

Uca'nın, Edremit Sulh Ceza Hakimliğince açılan bir dava kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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