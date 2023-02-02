Hakkında arama kararı bulunan televizyon programcısı Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gitmek üzere CIP terminaline gelen Uca'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulaması yapıldı.

Uca'nın, Edremit Sulh Ceza Hakimliğince açılan bir dava kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.