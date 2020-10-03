Meteoroloji'den son dakika sarı kodlu uyarı! Aşırı sıcaklar yolda

Son dakika haberi... Hava durumunu araştıran vatandaşlara beklenen haber geldi. Meteoroloji; hava sıcaklıklarının, yarından itibaren iç ve batı kesimlerinde artarak, mevsim normallerinden 4-8 derece daha sıcak olacağı duyurdu. Sıcaklıkların yarından itibaren başlayarak 4 gün boyunca sürmesi beklenirken aşırı sıcaklar için sarı kodlu uyarı verildi. Buna göre İzmir 35, Aydın 36, İstanbul 28 dereceleri görecek. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde hava durumu tahminleri.

Türkiye'ye yarından itibaren yeni bir sıcak hava dalgası geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar yarından itibaren artacak. 4 ila 8 derecelik bir artış beklenirken güneş çarpma riskine karşı uyarı da yapıldı.



4-8 Ekim tarihlerinde artışının şu şekilde gerçekleşeceği tahmin ediliyor:



Pazar günü; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de,



Pazartesi günü; Marmara, Ege, Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz'de,



Salı günü; Marmara, Ege, Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında,



Çarşamba günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında,



Perşembe günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi'nde artacağı tahmin ediliyor.







EN YÜKSEK SICAKLIKLAR BU İLDE

Bazı il merkezlerimizde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıkların şu şekilde olacağı tahmin ediliyor:



Ankara 27,



İstanbul 28,



İzmir 35,



Afyonkarahisar 28,



Adana 32,



Antalya 35,







Bolu 28,



Samsun 27,



Trabzon 25,



Erzurum 21,









Diyarbakır 30,



Aydın 36,



Muğla 33,







Manisa 35,



Balıkesir 31 derece...