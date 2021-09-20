Son dakika haberine göre eski CHP milletvekili ve gazeteci Nevşin Mengü'nün babası olan Şahin Mengü, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nevşin Mengü acı haberi sosyal medya hesabından ''Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağolsun.'' açıklamasıyla duyurdu. Peki, Şahin Mengü kimdir, neden öldü? CHP eski milletvekili Şahin Mengü kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte tüm detaylar!

Gazeteci Nevşin Mengü'nün ve Zafer Partisi Genel Başkan yardımcısı Burak Mengü'nün babası olan Şahin Mengü, hayatını kaybetti. Acı haberi Nevşin Mengü sosyal medya hesabından ''Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağolsun.'' açıklamasıyla duyurdu. Bu gelişmelerin arkasından arama motorlarında Şahin Mengü'nün hayatı hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, Şahin Mengü kimdir, neden öldü? CHP eski milletvekili Şahin Mengü kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte tüm detaylar!

CHP eski milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti. Zafer Partisi Genel Sekreteri İsmail Koncuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Sn Burak Mengü'nün muhterem babası Şahin Mengü Hakka yürümüştür." ifadelerini kullandı.

NEVŞİN MENGÜ'NÜN BABASI ŞAHİN MENGÜ'NÜN ÖLÜM SEBEBİ NE?

Mengü'nün evde düştükten sonra hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?

Şahin Mengü, 4 Nisan 1948'de Kastamonu İnebolu'da doğdu. Babasının adı Bekir, annesinin adı Habibe Süreyya'dır. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştı. Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Mengü, evli ve 2 çocuk babasıydı. 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP' den Manisa milletvekili seçilmişti.