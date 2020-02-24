Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyardı. Peki, yurt genelinde bugün hava durumı nasıl olacak?
24 Şubat hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; yağışların kıyı kesimler ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç kesimlere yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 24 Şubat il il hava durumu raporu...
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu hava etkili olacak. Gün içerisinde hava sıcaklığı en yüksek 13, en düşük 8 derece olacak. 25 Şubat Salı az bulutlu, 26 Şubat Çarşamba parçalı bulutlu, 27 ve 28 Şubat günleri ise yağmurlu hava görülecek.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sabah saatlerinde sisli ve puslu
HAKKÂRİ °C, 5°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
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