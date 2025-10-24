Olay, Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibinin ağızlıksız şekilde sokakta bıraktığı Rottweiler, okuldan çıkan küçük bir kıza saldırdı. Annesi Şadiye Armut, kızını korumak için köpeğin önüne geçti ancak sırtından ısırılarak yaralandı.

Motokurye de saldırıya uğradı

Saldırının hemen ardından bölgeye sipariş teslim etmeye gelen motokurye Salih Türk'e de köpek saldırdı. Yere düşen kurye, çevredekilerin yardımıyla köpeğin dişlerinden kurtuldu. Her iki yaralı da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köpek barınağa alındı, sahibine ceza kesildi

Polis ekipleri, köpeğin sahibi F.I.'yı gözaltına aldı. Rottweiler Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürülürken, sahibine yaklaşık 7 bin lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti

Ortaya çıkan görüntülerde, köpeğin önce çocukların bulunduğu alana koştuğu, annenin kızını korumaya çalıştığı anlar ve ardından motokuryeye saldırı saniye saniye yer aldı. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.