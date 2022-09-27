Mersin'de polisevine saldıran PKK'lı teröristi CHP'nin aklama görüntüleri ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik!

Dün gece saatlerinde Mersin'de bulunan polis evine PKK'lı teröristlerce alçak bir saldırı düzenlendi. Saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından düzenlenen saldırı sonucu teröristler etkisiz hale getirilirken, 1 polis şehit oldu, 1 polis ise yaralandı.

İçişleri Bakanlığı saldırının ardından teröristlerin kimliğine ilişkin bir açıklama yaptı. Mersin'deki saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Zozan Tolan kod isimli Dilşah Ercan olduğu duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi." denildi.



*Zozan Tolan kod adlı terörist Dilşah Ercan

CHP'NİN GAZETECİLER LİSTESİNDEN ÇIKTI

Çeşitli suçlardan içeride bulunan kişiler üzerinden yıllardır "Basın özgürlüğü yok", "Gazeteciler tutuklanıyor" gibi yalanlar servis eden CHP, 2013 yılında "Tutuklu Gazeteciler Raporu Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye" isimli bir rapor hazırlamıştı.



*CHP'nin hazırladığı skandal rapora ulaşmak için fotoğrafa tıklayın

CHP tarafından hazırlanan raporda, dün Mersin'deki saldırıyı gerçekleştiren Dilşah Ercan'ın da "gazeteci" sıfatıyla yer aldığı ortaya çıktı. CHP yönetiminin gazeteci olarak gösterdiği terörist için özgürlük talebinde bulunduğu da öğrenildi.

CHP'DEN GAZETECİ GÖRÜNÜMLÜ TERÖRİSTLERE ÖZGÜRLÜK TALEBİ

Raporun basına açıklandığı toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aralarında terör örgütü üyelerinin de bulunduğu listede yer alan isimler için "Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını isteriz." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. O tarihte yaptığı açıklamada, sözde gazetecilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Tutuklu gazeteci olmaz, hapiste gazeteci olmaz, yazı yazdı diye gazeteci işinden olmaz. Eğer siz Türkiye'yi dünyada saygınlığı olan bir ülke konumuna getirmek istiyorsanız ilk yapacağınız iş medyayı özgür bırakmaktır. Medyası özgür olmayan bir toplumun demokrasi taleplerine fren koyamazsınız. Gezi parkı eylemlerine fren koyamazsınız." demişti.

LİSTEDE ELİ SİLAHLI TERÖRİST GÖREMEMİŞLER!

Yine aynı toplantıda konuşan CHP'li Veli Ağbaba da listede bulunanların sadece gazeteci olduğunu iddia ederken, "Değerli arkadaşlar rapor sonunda ulaştığımız sonuç şudur: Görüştüğümüz gazeteciler arasında ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu, ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık. Yani cezaevinde tutulan gazetecilik mesleğinin ta kendisidir." ifadelerini kullandı.



*CHP'nin hazırladığı ve içinde PKK'lı teröristlerin de yer aldığı skandal raporun kapak görüntüsü

Skandal raporu Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in hazırladığı görülüyor.