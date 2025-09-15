PODCAST CANLI YAYIN

Mersin Erdemli’de tatil sitesinde yangın!

Mersin’in Erdemli ilçesinde 10 katlı bir tatil sitesinin 9. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi sınırlarında bulunan 10 katlı bir tatil sitesinde meydana geldi. Binanın 9. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar Üzerine Ekipler Sevk Edildi

Dumanların fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İnceleme Sürüyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Bunlar da Var

Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle