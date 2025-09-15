Mersin Erdemli’de tatil sitesinde yangın!

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi sınırlarında bulunan 10 katlı bir tatil sitesinde meydana geldi. Binanın 9. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar Üzerine Ekipler Sevk Edildi

Dumanların fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İnceleme Sürüyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.