Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Akseki-Manavgat karayolu Manayıt mevkiinde yaşandı. Akseki yönünden Manavgat istikametine giden Kemal U. (70) idaresindeki 06 FD 6169 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Araç, bu sırada karşı yönden gelen Eray B. (29) yönetimindeki 06 AB 6117 plakalı otomobile çarptı.

8 Kişi Yaralandı

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasında sürücüler Kemal U. ve Eray B. ile birlikte Ümmühan U., Dilek A., Ali A., Derin Ela B., Şerife B. ve Gülcan B. yer aldı.

Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi, 112 sağlık ekipleri, Akseki Bölge Trafik ve Taşlıca Jandarma Karakolundan ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan bir yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar Hastanelere Kaldırıldı

112 sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Manavgat'taki çeşitli hastanelere sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik Kısa Süreli Aksadı

Kaza nedeniyle yol bir süre çift yönlü olarak kontrollü şekilde trafiğe açık tutuldu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma Taşlıca Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından başlatıldı.