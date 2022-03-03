Dünya Bayraktar TB2'yi öve öve yere göğe sığdıramazken fondaş medya TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan akıllara zarar bir açıklama geldi. TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ canlı yayında Türk SİHA'larını oyuncağa benzeterek, "Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor" dedi. Yanardağ'ın açıklaması sosyal medyada alay konusu oldu.