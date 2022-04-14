Meral Kaplan'a 'şantaj’ davasında karar! Gülfinaz Canbay ‘şantaj’ suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Oyuncu Meral Kaplan'dan ses ve görüntüleri karşılığında 10 bin lira istediği iddia edilen sanık Gülfinaz Canbay, 'şantaj' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Oyuncu Meral Kaplan'dan ses ve görüntüleri karşılığında 10 bin lira para istediği gerekçesiyle hakkında 'şantaj' suçundan dava açılan sanık Gülfinaz Canbay'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Meral Kaplan Kiani'nin avukatları ve tutuksuz sanık Gülfinaz Canbay hazır bulundu.



"Maddi sıkıntılarımdan dolayı 10 bin lira para istedim''

Duruşmada savunma yapan Gülfinaz Canbay, "Benim kızım okula gidip geldiğinde bir flash bellek getirmişti. Normalde derslerinin olması lazım, beni çağırdı ve başka kayıtların var olduğunu söyledi. İzlediğimde, sosyal medyadan tanıdığım müştekiye ait ses ve görüntüler olduğunu anladım. Maddi sıkıntılarım da vardı, bunları kendisine iletebileceğimi yazdım. Maddi sıkıntılarımdan dolayı da 10 bin lira para istedim'' dedi.



"Belki de kendisi bunları ele geçirmiştir''

Müşteki Meral Kaplan Kiani'nin avukatı ise beyanında, "Sanıktan şikayetçiyiz. Sanık bu flash belleğin nereden ve nasıl geldiğini ısrarla açıklamamaktadır. Belki de kendisi bunları ele geçirmiştir'' ifadelerini kullandı.



3 yıla kadar hapsi talep edildi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Gülfinaz Canbay'ın müştekiye ait ses ve görüntülerin bulunduğu flash bellek karşılığında 10 bin lira para isteyerek 'şantaj' suçunu işlediğini belirterek sanığın 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık, "Ben şantaj yapmadım, kimseyi de korumuyorum. Flash bellek nereden geldi gerçekten bilmiyorum. Ben art niyetli bir şey yapmadım'' şeklinde konuştu. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Gülfinaz Canbay'ı 'şantaj' suçundan 10 ay hapis ve 80 lira adli para cezasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, sanığın cezasının ertelenmesine ve 5 yıl denetime tabi tutulmasına karar verdi.