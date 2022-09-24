Meral Akşener'in 'Diyarbakır' bilmecesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili bomba detaylar ortaya çıktı. Dün CHP'nin babasının partisi olduğunu söyleyen Meral Akşener, "Rahmetli babamın rahmetli İnönü ile fotoğrafı var. Sonra paylaşırız" dedi. Akşener'in sözlerinin ardından Diyarbakır Sur Belediyesi Kurucu ve Eski Başkanı Cemal Toptancı Akşener'in babası Tahir Ömer Gürer'in İsmet İnönü ile olan o fotoğrafını paylaştı. Öte yandan Akşener'in ailesi ile ilgili bir de 'Diyarbakır' bilmecesi var... İşte Akşener'in babasının o fotoğrafı ve Yazar Cemal Toptancı'nın yıllar önce Akşener'e yönelik sorduğu Diyarbakır soruları...