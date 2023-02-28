Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu kahvaltıda buluştu! “Gerizekalılar” demişti, Kılıçdaroğlu afiyetle sindirdi!

İki lider, Ankara'da buluştu. Kahvaltı masasına oturdu. Çayları doldurdu! Bugüne kadar hiç masaya gelmemiş gibi adaylık mevzularını konuştu!







Akşener'in"geri zekalı, ahmak, saçma" şeklindeki hakaretleri unutuldu! Yerine yumurta, salam, sucuk, pastırma konuldu. Bu kez kahvaltılı masa alay konusu oldu!

Altılı Masa'da gerilin geçtiğimiz Cuma günü zirveye çıkmıştı. İyi Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane'de yaptığı miting sonrası kendisini eleştiren Kılıçdaroğlu'nun kurmayları için, "Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık. Sonuç geri zekalılık" demişti. Bu sözler sonrası Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, bu konuda sessiz kalan CHP liderine baskı kurmuştu. Pazar günü de Kılıçdaroğlu, kurmaylarından adaylık konusunda tam yetki alınca, Meral Akşener'le kahvaltı için sözleşti.

Dün Ankara'da Akşener ile Kılıçdarğlu'nun kahvaltısı yaklaşık 2 saat sürdü. Kulislere göre, Kılıçdaroğlu Akşener'e "geri zekalı, ahmaklar" gibi sözleri nedeniyle kırgınlığını dile getirdi. Akşener de aynı şekilde Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının kendisi için, "Fırsatçı, terbiyesiz, saygısız" diye yaptığı eleştirileri gündeme getirdi. İki liderin de aslında birbirlerinin açığını aradığı da kulislere yansıyan önemli iddialardan biri oldu.

SORUN YOKMUŞ

Kılıçdaroğlu'nun kahvaltı öncesi bir gazeteciye yaptığı açıklamalar tepkilere neden oldu. Kılıçdaroğlu, "Altılı Masanın dağılacağı söylentileri asılsız, kopma ihtimali yok. Her ne kadar uyumsuz olduğumuz havası yaratılmak isteniyorsa da Masa uyumlu çalışıyor. Elbette ki zaman zaman masada ya da belli alanlarda birlikte çalışan arkadaşlarımız arasında farklı görüşler dile getiriliyor" dedi. Bu sözler sosyal medyada tepkilere neden oldu.