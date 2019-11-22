Menajer Ahmet Bulut açıkladı: Dursun Özbek'ten kazık yedim 22.11.2019 00:42

Menajer Ahmet Bulut, "Benim zorlanmadığım ama hayal kırıklığına uğradığım bir başkan var, o da Dursun Özbek. Galatasaray Spor Kulübü’ne yakışmayan bir başkandı bana göre, Galatasaray başkanının söz verdiği zaman yerine getirmesi lazım" dedi.

ANGASPOR BAŞKANI DEĞİL

Dedim başkan böyle böyle, dedi bana 'ya senin gibi profesyonel adam niye mukavele almadı?' Dedim başkanım 'kusura bakmayın benim karşımda Galatasaray Spor Kulübü başkanı var, langaspor başkanı değil. Bu benim hayal kırıklığım, bunu da her yerde anlatabilirim. İlk defa kazık yedim, bir kere de ben kazık yiyeyim" şeklinde konuştu.