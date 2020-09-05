Memleket Hareketi CHP'yi böler mi? CHP'nin kritik ismi Murat Karayalçın'dan flaş Muharrem İnce açıklaması!

05.09.2020 16:39

CHP'de güç kavgası devam ediyor. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Murat Karayalçın, "Muharrem İnce bu adımı ile aday adaylığına başlamıştır" dedi. Karayalçın, "Siyasette zemin ve zaman önemlidir. Şu anda bu hareketin ne zamanıdır, ne de zemini vardır." açıklamasında bulundu.