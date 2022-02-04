Memduh Bayraktaroğlu'ndan bomba iddia! Murat Ongun'un İsviçre tatilini kim ödedi? "Derhal istifa etmeli"

İstanbul yoğun karla mücadele ederken İBB'nin sözcüsü Murat Ongun'un İsviçre'de tatilde olduğu ortaya çıkmış ve Ongun yoğun eleştirilerin ardından sessizliğe gömülmüştü. Ongun'un günlerce herhangi bir açıklama yapmaması ve ortalıkta görünmemesi "istifa veya görevden alınma" iddialarını güçlendirmişti. Ongun'a ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Memduh Bayraktaroğlu Ongun'un lüks tatiline ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Bayraktaroğlu "Murat Ongun Courchevel’e ya belediyenin kasasından gitti ya da belediyeye iş yapan bir müteahhit iş adamıyla gitti. Eğer İmamoğlu Murat Ongun’a bu tatilin hesabını sormayacaksa, Murat Ongun da bu tatilin hesabını kamuoyuna, İstanbulluya vermeyecekse yazıklar olsun." diyerek istifa ve görevden alma çağrısında bulundu.