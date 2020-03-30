Mehmetçikten koronavirüse karşı "evde kal" çağrısı: Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın |Video

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden videolu paylaşımda bulundu, Kahraman Mehmetçik, vatandaşlara yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Paylaşımda verilen mesaj ise: "Bizler görevimizin başındayız, vatanımız ve asil milletimizin uğrunda şehit olmaya hazırız. Geleceğimiz için sizler evinizde kalın, sağlıklı kalın Türkiyem." ifadeleri kullanıldı.
Mehmetçikten koronavirüse karşı "evde kal" çağrısı: Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın |Video30.03.2020 09:39
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