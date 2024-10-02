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Mehmet Fatih Kacır'dan TEKNOFEST'te TAKVİM'e özel açıklamalar!
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Mehmet Fatih Kacır'dan TEKNOFEST'te TAKVİM'e özel açıklamalar!

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024, 21:15 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 21:15

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'a saldırması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asıl hedefin Türkiye olduğunu açıklamıştı. Konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Gözünü Anadolu topraklarına diken siyonistleri uyaran Kacır, "Elbette şu bir gerçek bizim tarihten bugüne gelen bir anlayışımız var. “hazır ol cenge istiyorsan sulh-ü salah” diyoruz. Allah’ın izniyle Türkiye inşallah yakın zamanda bu coğrafyaya huzuru, barışı, insanlığa adaleti, merhameti yeniden getirecek ülkedir." dedi.

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