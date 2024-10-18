SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
MEB'den KIŞ SAATİ genelgesi!
Haberler Haber Videoları

MEB'den KIŞ SAATİ genelgesi!

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024, 17:03 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024, 17:03

MEB tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen 'okul ve ders saati uygulaması' konulu genelgede, il bazlı ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen 'okul ve ders saati uygulaması' konulu genelgede, il bazlı ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen genelgede, derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları istendi. Mevzuatlarla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılan genelgede, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de ders yılının 180 iş gününden az olmamasının esas olarak belirlendiği aktarıldı.

İlk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere yer verilen genelgede, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin illerde valiliklere verildiği anlatıldı.

Genelgede, mevzuat hükümleri uyarınca yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi dolayısıyla 'kış saati' şeklinde düzenleme talebine ilişkin olarak il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatıldı.

Öte yandan genelgede, gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak okullardaki ders saatlerinin planlanmasının derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenerek öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.

SIRADAKİ VİDEO
Rojin Kabaiş'in son aldığı kitap ortaya çıktı!
18.10.2024Cuma
AKSARAY OTOBÜS KAZASI: Akhisar Seyahat firmasına ait tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı!
18.10.2024Cuma
YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASI SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Hastaneler kapatıldı, suçlular tutuklandı!
18.10.2024Cuma
Başkan Erdoğan'dan MESS 51. Genel Kurulu'nda birlikte çağrısı
18.10.2024Cuma
Bursa'da esnaf kavgası! Cadde ringe döndü!
18.10.2024Cuma
Bunlar da Var
Sivas’ta korkutan deprem! Uzman isim: Ölü fay harekete geçti 01:07
“Ölü fay harekete geçti”
17.10.2024Perşembe
İsrail’in şehit ettiği Hamas Lideri Yahya Sinwar’ın son görüntüsü ortaya çıktı 00:47
Sinwar'ın son görüntüsü ortaya çıktı
17.10.2024Perşembe
Şehit edilen Yahya Sinwar’ın son anları! 00:52
Şehit edilen Yahya Sinwar’ın son anları!
18.10.2024Cuma
Aksaray’da otobüs kazası: 6 kişi hayatını kaybetti! 00:28
Aksaray'da otobüs kazası
18.10.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA