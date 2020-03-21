MEB okul tatili son dakika uzadı mı? Okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite tatil uzayacak mı? 21.03.2020 10:55

Okullar açılacak mı? Okul tatili uzadı mı sorusuna öğrenci ve veliler yanıt ararken MEB son dakika okul tatil duyuruları yakından takip ediliyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, 'Tatil uzayacak mı?' sorusuna "Uzaktan eğitimin uzayıp uzamaması konusu Bilim Kurulu'nun dünya ve Türkiye'deki gelişmeleri izleyip alacağı tavsiye kararlara bağlı olacak. Biz bu kararları alırken tek başımıza almıyoruz. Tüm bakanlıklar eşgüdümlü alıyoruz." yanıtını verdi. 'Tercihim sınavları ertelememek' diyen Bakan Selçuk, 3 adet sınav planlarının olduğunu söyledi.

Okul tatili uzayacak mı? İlk, orta, lise, üniversite tatili son dakika uzadı mı? Okullar ne zaman açılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Tatil süreci uzayabilir mi?" sorusu üzerine Selçuk, öncelikle ara tatili öne aldıklarını, ikinci haftanın tatil olmadığını söyledi. Selçuk sürecin, okulda yapılan bir eğitimin eve yansıması olduğunu belirterek, "Tatil değil, uzaktan eğitimden bahsediyoruz. Bunun uzayıp uzamaması konusu tümüyle Bilim Kurulunun dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye'deki verileri de izleyerek alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak." diye konuştu.

CORONA VİRÜS NEDENİYLE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı.

OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?

Okulların tatilinin uzadığına ilişkin henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bakanlıkların kararları tek başına değil eş güdümle aldığını, her bakanlığın işinin diğer bakanlığın işini etkilediğini vurgulayan Ziya Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin hazırlıklarımız, senaryolarımız var. Biz diyoruz ki, önümüzdeki hafta uzaktan eğitimi yaptık, hemen ertesi hafta ders başladı. Bununla ilgili hazırlığımız var. Diyelim ki bu süreç uzadı, bununla ilgili hazırlığımız var, daha da uzadı ve öğretim dönemi tamamen kapandı mesela, bunu sadece olasılık olarak söylüyorum, bizim görevimiz bunun hazırlıklarını yapmak, her şeye hazır olmak, senaryoların ötesinde bütün iş ve işlemleri adım adım hayata geçirmek. Bizim yaptımız şey bu. Acaba şöyle mi, böyle mi olacak diye sorulabilir. Önümüzdeki tabloya anlık olarak bakıyoruz ve sürekli bir olasılık diyagramı üzerinde, 'şu olursa, bu olursa bu olmazsa' diye farklı senaryolar geliştiriyoruz. Bu öğretmen eğitimiyle, ölçme değerlendirmeyle, dijital alt yapıyla, sınavlarla, uzaktan öğretimle, televizyon kanallarıyla hepsiyle ilgili senaryolarımız var. Kaç stüdyomuz olacak, burada kaç teknik eleman gerekiyor, kaç öğretmen sürdürülebilir şekilde bu süreci yönetebilir, bütün bunların hepsinin matrisi çıktı, bu matris üzerinde çalışıyoruz."

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs tedbirleri kapsamında öğretmen, öğrenci ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki tüm okulların 16 Mart'tan itibaren 2 hafta süreyle tatil edildiğini bildirmişti. Üniversitelerin tatil süresi ise 3 hafta olarak kararlaştırıldı.

Tatil kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Selçuk, "Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu; o yüzden biz de bazı önlemler almak durumunda kalıyoruz. Çünkü çocuklarımızın, toplumumuzun sağlığı çok önemli." dedi.

"DÜNYADA 1 MİLYARA YAKIN ÖĞRENCİ OKULA GİTMİYOR"

Bakan Selçuk, dün İngiltere'de de okulların kapandığını belirterek, "Dünyada dün itibarıyla 900 milyon öğrenci okulda değil yani 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor bütün dünyada. Bu sayı artacak. Bir taraftan da Çin ve bazı ülkelerde yayılım düşmeye başladı, tedavi ihtimalleri yükselmeye başladı, bazı olumlu haberler geliyor. Bütün bunları büyük fotoğrafta değerlendirip ona göre karar almamız lazım ki onu yapıyoruz." dedi.

Selçuk, yarın okula dönülmesi halinde buna da hazır olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yarın okula döndük hiçbir problemimiz yok. Bütün öğretmenlerimizle moral, motivasyon içinde neye ihtiyacımız varsa bunu sürdüreceğiz. Aksine destekleme ve yetiştirme kurslarını, tamamen bu virüsten dolayı ortaya çıkan telafi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hale getiren bir program hazırladık. Uzaktan eğitim yapıyoruz ama öğrenciler okuldan uzaklaşmasınlar, motivasyonları düşmesin, eğitsel olarak onları meşgul edelim, eğitimsel ihtiyaçlarını karşılayalım, bundan dolayı yapılıyor. Yoksa sadece televizyonla eğitimle bizim tam bir eğitim yapmamız söz konusu olamaz. Bunun farkındayız. Fakat tedbirimizi almak zorundayız. Çin'in dışında ulusal düzeyde bu tür bir uzaktan eğitimle bütün topluma eğitim veren bir ülke yok, Türkiye var. Bu konuda da biraz yatırımları artırarak, alt yapıyı güçlendirerek çok daha iyi noktaya geleceğiz. Bazı eksiklikler olur, yeni geçiyoruz, çalışıyoruz, ama elimizden geleni yapıyoruz, daha fazlasını yapacağız, biz şikayet makamı değiliz, çözüm üretiyoruz. Bu anlamda çocuklarımızın psikolojisini de düşünerek, 'yüz yüze almadığım eğitimle ilgili sınav olursa acaba sıkıntı olur mu, yapamazsam' endişelerini azaltmak ve aileleri de rahatlatmak için böyle kararlar alıyoruz. Bu eğitsel bir kararın ötesinde psikolojik bir karar bu."

Selçuk, bir başka soru üzerine, "Öğrencilerim yüz yüze hangi konuları aldılarsa sınav içerikleri de onlardır, net. Bu bir kural." ifadesini kullandı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), idari ve akademik personeller hariç üniversitelerin, 16 Mart'tan itibaren 3 hafta kesintisiz tatil edildiğini duyurdu. Üniversite öğrencileri 3 hafta boyunca okula gitmeyecek.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA), internet üzerinden ve TRT'den yayın yapılacak. Bu kanallarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın içerikleri paylaşılacak. Gün boyunca yayın olacak. Bu yayınların da saatleri ve sınıf seviyeleri belirlendi. Öğrencilerin ders içeriğinin hangi kanalda olacağının listesi hazırlanıyor. Örneğin pazartesi, salı, çarşamba sabah ya da öğleden sonra hep belli saatlerde ortaokul 2'nci sınıf, lise 2'nci sınıf ya da 5'inci sınıflar olacak.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okulların ardından üniversiteler de uzaktan eğitim yöntemiyle eğitime devam etmeye hazırlanıyor. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Türkiye'de corona virüs tehdidiyle ilgili aldığı önlemleri genişletti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından Yükseköğretim Kurulu da (YÖK) koronavirüs tehdidi nedeniyle üniversitelere verilen üç haftalık arada öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması ve akademik takvimin sekteye uğramaması için 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim uygulayacak. Üç haftalık tatilin vize sınavlarına denk gelmesi nedeniyle üniversitelerde akademik takvimin uzayıp uzamayacağı da önümüzdeki hafta karara bağlanacak.

ÜNİVERSİTELERDE DE UZAKTAN EĞİTİM OLACAK

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerde uzaktan eğitim döneminin başlayacağını duyurdu. Üç haftalık tatilin vize sınavlarına denk gelmesi nedeniyle üniversitelerde akademik takvimin uzayıp uzamayacağı da önümüzdeki hafta karara bağlanacak.

Saraç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün itibarıyla YÖK bünyesinde farklı üniversitelerimizden alanında uzman hocalarımız tarafından oluşturduğumuz Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonumuz tarafından hazırlanan Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Yol Haritası'na Yürütme Kurulumuz tarafından son hali verilmiştir.

123 üniversitemizde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunmaktadır. Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilecektir. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecektir.

Önümüzdeki haftadan itibaren talep etmeleri halinde sistemdeki bütün öğretim elemanlarına eğiticilerin eğitimi olarak da adlandırabileceğimiz 'Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme' dersi ve yetkinliğinin dijital imkanlarla verilmesi konusunda tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır.

İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla TRT tarafından YÖK'e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak dersler yayınlanacaktır.