Maydonoz Döner’in 300. şubeyi FETÖ’cülerin yuvası ABD’de açtığı ortaya çıktı!

Türkiye'de faaliyet gösteren Maydonoz Döner'e yapılan FETÖ operasyonunda şirketin ortakları gözaltına alındı ve yönetimine kayyum atandı. Türkiye haricinde yurt dışında FETÖ'cülerin yoğun olarak yuvalandığı Almanya ve Amerika'da da faaliyet gösteren fast food yemek zincirinin 400. şubesini Kanada'da açmaya hazırlandığı ortaya çıktı. FETÖ'den ihraç eden hainleri aç bırakmamak için kurulduğu anlaşılan şirketin ilk şubesini de Almanya'nın Stuttgart kentinde açması terör örgütünün nasıl bir yapılanma içinde olduğunu gösteriyor.