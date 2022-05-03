Mavi Vatan'a bayram hediyesi: Gökdeniz! Tüm testleri başarıyla geçti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bayramın ikinci Türkiye'nin savunma sanayisiyle ilgili müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu. İsmail Demir yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"YÜKSEK HIZLI HEDEFİ BAŞARIYLA İMHA ETTİ"

"Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi! Donanmamız için geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti. GÖKDENİZ bu yıl içinde İSTANBUL fırkateynine entegre edilecek. " Peki GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'nin özellikleri neler? İşte cevabı...

GÖKDENİZ YHSS; ASELSAN tarafından geliştirilen 35 mm Parçacıklı Mühimmat (ATOM) ile birlikte, üzerinde konuşlu bulunduğu gemiyi hedef alan anti-gemi füzelerini imha edebilen nokta savunma sistemidir.

"GEMİ SAVUNMASINI ETKİN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİYOR"

Sistem, sahip olduğu Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması ile parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip (HEI) mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmatın seçilmesine olanak sağlıyor.

GÖKDENİZ, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirilebiliyor.