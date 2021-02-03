Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel hem dizide hem gerçekte de aşık! İşte dizinin romantik prensi Tansel Öngel

Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı'nda Naci öğretmene hayat veriyor. Her salı akşamı yayınlanan dizide yaşanan olaylar seyirciyi etkilemeyi başarıyor. Naci hoca son dönemde ekranlardaki romantik prens oldu. "Orada bir yerde beni hatırlayan bir Safiye var mı?" ifadesi seyirciye duygusal anlar yaşatan Naci Hoca, şiirlerle Safiye'nin gönlünü almaya çalışırken bir yanda da izleyicinin kalbini kazanıyor.