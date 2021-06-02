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Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak! Bakan Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar…

Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak! Bakan Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar…
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak." dedi.


Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar:

Kısıtlanma dönemlerinde gösterdiğiniz fedakarlıkların neticelerini acele ederek heba etmemeliyiz.

Kontrollü olarak sosyalleşmedikçe ağır bedeller ödüyoruz.

MASKELERİN YÜZÜMÜZÜ TERLETTİĞİ SON YAZ

Yaz sonunda salgından değil, daha güzel günlerden bahsedeceğimiz görünür oldu. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak.

Aşı sırası gelenler aşılarını olsunlar. Aşı programımız ile toplumumuzun en az yüzde 60'ını bağışık hale getirmeden salgının durdurulmasından söz edemeyiz. Bunun için aşı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumakla sorumluyuz. Bir kez daha tekrar ediyorum, eski normale giden yol aşılamadan

YERLİ AŞI

Aşıların birbirinden üstünlüğü konusunda değerlendirme yapacak kadar zaman geçmedi.

Ülkemizde kullanılan aşıların etkili ve güvenli olduğundan eminiz.

Yerli aşımızın son testleri yapılmaktadır. Testlerden başarıyla geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacaktır.

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