Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, "O küçük dükkânda derin sancılar ve buhranlar içinde niçin doğduğunu keşfetti. Fikir üretmek, yazmak ve konuşmak için doğmuştu. Hayatının en büyük başarısı olarak görülmesi gereken şerefli zirve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi ve ailevi teveccühlerine mazhar olmasıdır. Markar, hep birlikte yükseltilecek ve bu uğurda mücadele edilecek yeni bir Türkiye olması gerektiğini gördü. Kendisinin de bu büyük davada bir payı ve tuzu olsun istedi. Ermeniyi iyi tanımayan ya da yanlış tanıyan o mahalleler Markar Esayan da güzel insanı, çağlar boyu bu ülkeyi öz vatanı benimsemiş ve onun refahı için çabalayan dost ve kardeş, mert ve cesur Ermeniyi tanıdılar" dedi.
Maşalyan: Markar, yeni bir Türkiye olması gerektiğini gördü
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