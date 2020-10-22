AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mide rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde gerçekleştirilen dini törene katıldı. Başkan Erdoğan "Markar deyince herkes gibi bizim de aklımıza önce bu ülkeye, millete olan aşkı, sevdası geliyordu. Bu güzel gönüllü arkadaşımızın tüm hayatı Türkiye'de demokrasinin, hak ve özgürlüklerin gelişmesi, ülkenin kalkınması, büyümesi, güçlenmesi yolundaki çabaları desteklemekle geçti." ifadelerini kullandı.