Marmara Depremi’nin titreşimleri sese dönüştürüldü

MARMARA DEPREMİ'NİN TİTREŞİMLERİ SESE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

17 Ağustos 1999'da Kocaeli ve çevresinde büyük yıkıma yol açan 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin titreşim frekansları, 26 yıl sonra işitilebilir hale getirildi. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu, depremin sismik dalgalarını sese dönüştürdü.

Livaoğlu, çalışmayla toplumsal hafızayı canlı tutmayı amaçladıklarını belirterek, "Depremin sesi olmaz; titreşim frekansları karakterize edilir ve işitilebilir hale dönüştürülür. Bu yöntem, odaktan yayılıp yer küreyi sarsan sismik dalgaların zemine ulaşmasının farklı bir biçimde tezahürüdür" dedi.

17 Ağustos 1999'daki Gölcük merkezli deprem, 45 saniye sürdü ve 17 bin 480 kişinin hayatını kaybetmesine, 43 bin 953 kişinin ise yaralanmasına yol açtı. Livaoğlu, Türkiye'nin o felaketten ders çıkararak sismoloji ve deprem mühendisliği alanında kantitatif adımlar attığını vurguladı. Çalışma, depremin toplumsal hafızada bıraktığı izleri yeniden canlandırmayı hedefliyor.