Haberler Video Haber Videoları Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk ve zamansal değişim haritaları çıkarıldı!

Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk ve zamansal değişim haritaları çıkarıldı!

Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk ve zamansal değişim haritaları çıkarıldı!
12.06.2021 16:19
Ana Sayfa 01:41
Necmettin Kesgin davasında...
Ana Sayfa 00:25
Antalya’da iki kadının,...
Ana Sayfa 01:19
Bakan Akar'dan Libya'da net...
Ana Sayfa 01:24
HDP'ye kalkan olan...
Ana Sayfa 00:38
Son dakika hava durumu...
Ana Sayfa 01:57
'Tayyip Dede'leri çocukları...
Ana Sayfa 02:22
Motosikletli kuryeler yolu...
Ana Sayfa 00:48
Yerli aşıda sona doğru!
Ana Sayfa 01:41
PKK'ya darbe! Mağarada etkisiz...
Ana Sayfa 02:00
Yılmaz Erbek Apartmanı'nda göz...
Ana Sayfa 01:30
Yağışlar devam edecek mi?
Ana Sayfa 00:58
Erman Toroğlu Türkiye - İtalya...

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü tarafından, Marmara Denizi'nde görülen müsilajın (deniz salyası) optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak yoğunluk ve zamansal değişim haritaları çıkarıldı. Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, "14 Mayıs'ta çalıştığımız bölgede, yaklaşık 50 kilometrekarelik bir alanı kapsıyordu. Her 5 günde bir bunun çok ciddi şekilde çoğalmaya başladığını gördük. Şu anda 100 kilometrekarelik bir alana yayıldı" dedi.


Haber Videoları