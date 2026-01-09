Trafikte "Evlat" kavgası kamerada! Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbedip defalarca aracına çarptı!
Adana’da boşanma aşamasındaki eşinin yolunu kesen gözü dönmüş şahıs, dehşet saçtı. Mavi Bulvar üzerinde eşinin aracına arkadan çarparak durduran şüpheli, arka koltuktaki çocuğu zorla almak istedi; kendisine direnen kadını ise tekme tokat darbetti. Vatandaşların müdahalesiyle aracına binen saldırganın, kaçmadan önce eşinin otomobiline defalarca çarptığı o korkunç anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, bugün akşam saatlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz belirlenemeyen bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşinin kullandığı otomobili takibe aldı.
Çocuğu Almak İçin Eşini Darbetti
Saldırgan, otomobiliyle eşinin aracına arkadan çarparak durmasını sağladı. Araçtan inen şüpheli, arka koltukta oturan çocuğunu zorla almak istedi. Bu sırada kendisine engel olmaya çalışan talihsiz kadına saldıran şahıs, eşini yol ortasında acımasızca darbetti.
Aracıyla Defalarca Çarptı
Çevredeki diğer sürücülerin duruma müdahale etmesi üzerine saldırgan kendi otomobiline bindi. Ancak öfkesi dinmeyen şahıs, olay yerinden ayrılmadan önce eşinin içinde bulunduğu araca defalarca çarparak ağır hasar verdi. Gözü dönmüş saldırgan daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.
Polis ekipleri, vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler üzerinden kimliği belirlenen şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.