Olay, bugün akşam saatlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz belirlenemeyen bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşinin kullandığı otomobili takibe aldı.

Çocuğu Almak İçin Eşini Darbetti

Saldırgan, otomobiliyle eşinin aracına arkadan çarparak durmasını sağladı. Araçtan inen şüpheli, arka koltukta oturan çocuğunu zorla almak istedi. Bu sırada kendisine engel olmaya çalışan talihsiz kadına saldıran şahıs, eşini yol ortasında acımasızca darbetti.

Aracıyla Defalarca Çarptı

Çevredeki diğer sürücülerin duruma müdahale etmesi üzerine saldırgan kendi otomobiline bindi. Ancak öfkesi dinmeyen şahıs, olay yerinden ayrılmadan önce eşinin içinde bulunduğu araca defalarca çarparak ağır hasar verdi. Gözü dönmüş saldırgan daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

Polis ekipleri, vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler üzerinden kimliği belirlenen şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.