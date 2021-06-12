Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk ve zamansal değişim haritaları çıkarıldı!
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü tarafından, Marmara Denizi'nde görülen müsilajın (deniz salyası) optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak yoğunluk ve zamansal değişim haritaları çıkarıldı. Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, "14 Mayıs'ta çalıştığımız bölgede, yaklaşık 50 kilometrekarelik bir alanı kapsıyordu. Her 5 günde bir bunun çok ciddi şekilde çoğalmaya başladığını gördük. Şu anda 100 kilometrekarelik bir alana yayıldı" dedi.
12.06.2021 12:07
- Son Güncelleme: 12.06.2021 12:09
Çalışma kapsamında optik ve termal görüntülerden faydalandıklarını, şimdi de radar görüntülerini incelediklerini aktaran Kavzoğlu, deniz suyunun birkaç metre derinliklerine nüfuz edebilen ve hava şartlarından etkilenmeyen büyük dalga boylu radar görüntüleriyle ilgili süreçlerin devam ettiğini kaydetti.