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Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk ve zamansal değişim haritaları çıkarıldı!

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü tarafından, Marmara Denizi'nde görülen müsilajın (deniz salyası) optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak yoğunluk ve zamansal değişim haritaları çıkarıldı. Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, "14 Mayıs'ta çalıştığımız bölgede, yaklaşık 50 kilometrekarelik bir alanı kapsıyordu. Her 5 günde bir bunun çok ciddi şekilde çoğalmaya başladığını gördük. Şu anda 100 kilometrekarelik bir alana yayıldı" dedi.

12.06.2021 12:07 - Son Güncelleme: 12.06.2021 12:09
Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk ve zamansal değişim haritaları çıkarıldı!

GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, müsilajın yayılımının ortaya çıkmasının ardından uydu görüntüleriyle ilgili İleri Uzaktan Algılama Teknolojileri Laboratuvarında analiz çalışmaları başlattıklarını söyledi.

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Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk ve zamansal değişim haritaları çıkarıldı!

Çalışma kapsamında optik ve termal görüntülerden faydalandıklarını, şimdi de radar görüntülerini incelediklerini aktaran Kavzoğlu, deniz suyunun birkaç metre derinliklerine nüfuz edebilen ve hava şartlarından etkilenmeyen büyük dalga boylu radar görüntüleriyle ilgili süreçlerin devam ettiğini kaydetti.

Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk ve zamansal değişim haritaları çıkarıldı!

Bahar dönemi olduğu için bulut geçişlerinin çok yaşandığını, radar görüntüleri sayesinde bulut etkisinden kurtularak analizler gerçekleştirdiklerini belirten Kavzoğlu, optik görüntülerle yaptıkları analizlerin çok kıymetli sonuçlar verdiğini dile getirdi.

Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk ve zamansal değişim haritaları çıkarıldı!

"BU TÜRKİYE'DE İLK HARİTA"
Kavzoğlu, sadece uydu görüntüsünü paylaşmadıklarını, metrik olarak tüm ölçümleri yapabildiklerini ifade ederek, "Bu Türkiye'de ilk harita." dedi.

Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk ve zamansal değişim haritaları çıkarıldı!

Kullandıkları algoritmalarla yüzde 99 doğruluk elde ettiklerini, Bursa, İstanbul, Yalova, Kocaeli bölgesini içine alan havzayı çalıştıklarını anlatan Kavzoğlu, 14 Mayıs'ta aldıkları uydu görüntüsünde müsilajın Gemlik Körfezi'nde yoğunluk gösterdiğini belirlediklerini bildirdi.