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Mardin Nusaybin kaza haberi: Yoldaki lastiği kaldırmak isteyen sürücüye otomobil çarptı! Ağır yaralı!
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Mardin Nusaybin kaza haberi: Yoldaki lastiği kaldırmak isteyen sürücüye otomobil çarptı! Ağır yaralı!

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 23:25 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 23:25

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kaza olmasın diye yolda gördüğü lastiği kaldırmak isteyen sürücü başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Talihsiz adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.

İbrahim Halil D. (33), Nusaybin-Cizre kara yolu Hasantepe Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken yolda bir lastiğin olduğunu gördü.

Aracını kenara çeken Duran, kazaya sebebiyet vermemesi için lastiği yoldan kaldırmak istedi.

Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BV 5512 plakalı otomobil, İbrahim Halil D'ye çarptı.

Yaralanan İbrahim Halil D. ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İbrahim Halil D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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