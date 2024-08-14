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Mardin - Diyarbakır yolunda feci kaza: Otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı | Mardin kaza haberleri video görüntüsü izle!
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Mardin - Diyarbakır yolunda feci kaza: Otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı | Mardin kaza haberleri video görüntüsü izle!

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024, 23:07   |   Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024, 23:08

Mardin kaza haberleri... Mardin-Diyarbakır yolunda plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak traktöre çarptı. Feci kaza sonucu 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. İşte Mardin - Diyarbakır yolundaki kaza mahallinden gelen ilk video görüntüler...

Mardin'de traktöre çarpan otomobildeki 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mardin-Diyarbakır kara yolunun Yukarıkonak mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FNF 445 plakalı SUV tipi otomobil, 25 AD 438 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Miran K. (1) ve Büşra S. (23) yaşamını yitirdi, Mahmutcan A. (20), Kerim E. (18) ve Burcu S. (18) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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