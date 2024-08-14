SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
MALATYA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2 ölü 4 yaralı! | İlk görüntüler!
Haberler Haber Videoları

MALATYA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2 ölü 4 yaralı! | İlk görüntüler!

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024, 22:50   |   Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024, 22:50

Malatya kaza haberleri... Malatya'da meydana gelen zincirleme kaza sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi 4 kişi de ağır yaralandı. Tedaviye alınan 4 yaralının da hayati tehlikesi devam ederken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. İşte olay yerindne gelen ilk görüntüler...

Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nurettin Demirli yönetimindeki 06 EJR 920 plakalı otomobil, önce A.T.'nin kullandığı 44 ABN 797 plakalı araca daha sonra ise Hüseyin Demirtaş'ın (68) kullandığı 34 GRA 101 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Hüseyin Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan A.T., H.Ç., Y.G., H.Ö. ve Nurettin Demirli (53) ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nurettin Demirli de doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Tedaviye alınan 4 yaralının da hayati tehlikesi devam ederken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Antalya'da dalgıçlar sudan ceset çıkardı: Falezlerin altında bulundu!
14.08.2024Çarşamba
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait çok sayıda silah ele geçirildi! 28 adet mühimmat çok sayıda doküman
14.08.2024Çarşamba
ESKİŞEHİR BIÇAKLI SALDIRI: Maskeli saldırgandan kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: "Anca terörist yapar"
14.08.2024Çarşamba
Zonguldak'ta iğrenç olay! Müşterileri röntgenleyen çalışan gözaltına alındı
14.08.2024Çarşamba
AK Parti'ye geçen belediye başkanları kimler? | AK Parti'ye katılan belediye başkanları hangi partiden?
14.08.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye’nin Tahran’da suikasta uğradığı evin yeni görüntüleri ortaya çıktı 01:00
Heniyye'nin suikasta uğradığı evin yeni görüntüleri ortaya çıktı
14.08.2024Çarşamba
Pendik Marmaray’da 2 grup arasındaki kavga kamerada 01:12
Marmaray'da 2 grup arasındaki kavga kamerada
14.08.2024Çarşamba
İğrenç olay! Hamile kadına sokak ortasında taciz! | Sultangazi haber son dakika! 02:02
Hamile kadına sokak ortasında taciz! Sokağın boş olmasını fırsat bilip...
14.08.2024Çarşamba
Siverek’te ölümlü trafik kazası! 02:16
Siverek'te kaza: 1 ölü, 3 yaralı!
14.08.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA