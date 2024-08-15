İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması sürüyor.

Çalışmalar kapsamında İBB Sosyal Tesisler durağının bariyeri kaldırıldı ve yola dubalar yerleştirildi.

D-100 kara yolunun bir şeridinin kapatılması nedeniyle sabah saatlerinde Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Metrobüs araçları burada, kapatılan şeritten ilerliyor.

D-100 kara yolunda uzun araç kuyruklarının Avcılar Parseller'den başlayarak Küçükçekmece'ye kadar devam ettiği görüldü.

İBB, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesinin planlandığını açıklamıştı.