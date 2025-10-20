PODCAST CANLI YAYIN
Manisalı aile alev alan otomobilden son anda kurtuldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde alev alan otomobildeki aile büyük tehlike atlattı.

İlçede park halindeki bir aracın motor kısmında yangın çıktı. Yangın esnasında araçta bulunan sürücü hemen dışarı çıkarken, arka koltukta oturan kadın ise yanındaki kızı çıkardıktan sonra ön koltukta oturan çocuğu da hızlıca alarak araçtan uzaklaştı. Çevredeki bir vatandaş tarafından suyla müdahale edilerek söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

