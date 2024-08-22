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Manisa hamile kadına şiddet olayı! İnfial yaratan görüntülere AK Parti'den tepki: ''Lanetliyoruz, İnsanlık dışı!''
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Manisa hamile kadına şiddet olayı! İnfial yaratan görüntülere AK Parti'den tepki: ''Lanetliyoruz, İnsanlık dışı!''

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024, 00:25   |   Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024, 00:36

Manisa'da sokak ortasında bir şahıs daha önce boşandıkları iddia edilen hamile bir kadını korkunç şekilde dövdü. Sosyal medyada yer alan görüntüler infial yarattı. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kadına şiddeti lanetledi.

Manisa'da bir şahıs sokak ortasında bir kadını demirle dövdü. Skandal olay Manisa'nın Akhisar ilçesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi.

HAMİLE KADINA KABUSU YAŞATTI
İsminin Yılmaz A. olduğu öğrenilen bir şahıs daha önce boşandıkları ve tekrar görüşmeye başladıkları iddia edilen kadını tekme ve yumruklarla yere düşürdü. Çevredekilerin bakışları arasında saldırmaya devam eden şahıs, kadının "hamileyim" çığlıklarına rağmen durmadı.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET İNSANLIK DIŞIDIR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'da hamile bir kadının eşi tarafından uğradığı şiddete ilişkin açıklamada bulunarak olaya tepki gösterdi.

Çelik, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz. Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur; ahlaki olarak da insanlık dışıdır. Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir." ifadelerini kullandı.

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