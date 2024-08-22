Manisa'da bir şahıs sokak ortasında bir kadını demirle dövdü. Skandal olay Manisa'nın Akhisar ilçesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi.

HAMİLE KADINA KABUSU YAŞATTI

İsminin Yılmaz A. olduğu öğrenilen bir şahıs daha önce boşandıkları ve tekrar görüşmeye başladıkları iddia edilen kadını tekme ve yumruklarla yere düşürdü. Çevredekilerin bakışları arasında saldırmaya devam eden şahıs, kadının "hamileyim" çığlıklarına rağmen durmadı.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET İNSANLIK DIŞIDIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'da hamile bir kadının eşi tarafından uğradığı şiddete ilişkin açıklamada bulunarak olaya tepki gösterdi.

Çelik, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz. Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur; ahlaki olarak da insanlık dışıdır. Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir." ifadelerini kullandı.