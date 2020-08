Manipülatif anketlere AK Parti’den yanıt: Oy oranı yüzde 42-44 bandının altına hiç düşmedi

10.08.2020 18:21

Son zamanlarda dolaşıma sokulan manipülatif anketlere AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Ar-Ge Başkanlığımız düzenli olarak anket yaptırıyor. AK Parti’nin oy oranı hiç yüzde 42-44 bandının altına düşmedi. Cumhur İttifakı’nın oy oranı ve Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 52’nin altına hiç düşmedi” açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıl dönümü öncesi medya temsilcileri ile bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen programda, AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek programa ilişkin bilgi veren Ünal, salgından dolayı davetli sayısını sınırlı tuttuklarını belirterek şunları kaydetti:



"Toplam 975 davetlimiz olacak. Programı son derece sade bir şekilde gerçekleştireceğiz. Saat 17.00'de başlayacak. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayacak. Bir konserimiz var. Konserimiz kuruluştan bugüne AK Parti seçim şarkılarından bir demet aslında. 19'uncu yaş ile ilgili bir sürpriz parçamız olacak."



AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar olan icraatlarını paylaşan Ünal, "AK Parti'den kurtulmalıyız düşüncesinde olanlar bu umutlarından hiç vazgeçmediler. Her seferinde de büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Türkiye'de hep şunu yapmayı hedefledik: Milletimizle beraber inandığımız yolda kararlılıkla yürümeyi kendimize şiar edindik. Bundan sonraki süreçte de inanıyoruz ki, Türkiye'nin önü açık" ifadelerini kullandı.



Bugün, Türkiye'nin yaşadığı süreçle ilgili muhalefetin öneri anlamında söylediği hiçbir şey olmadığını kaydeden Ünal, "AK Parti'nin ayağının takılmasını ve bir takım dış etkenler veya içerde bir takım krizlerle AK Parti'den kurtulmayı bekleyenler bugüne kadar Türkiye'de siyaset adına Türkiye'ye bir perspektif, bir ufuk çizmek ve bir öneri koymak adına ne söylediler diye baktığımızda maalesef hayal kırıklığına uğruyorsunuz" diye konuştu.







"2010 yılından bugüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye için ne söylediğini dönüp baktığımda kocaman bir sıfır ile karşılaşıyorum" diyen Ünal, "Türkiye için bir siyaset üretmeyi bırakın bir fikir bile üretmeyen bir CHP ile karşı karşıyayız. 2010'dan bugüne siyaset adına CHP ne üretti diye baktığımızda, maalesef herhangi bir siyaset üretmedi. Bunun yerine meşruiyet krizi üretti, seçilmiş hükümeti, seçilmiş cumhurbaşkanını, yapılan referandumları, seçimleri itibarsızlaştırma, değersizleştirme ve meşruiyetini tartışmaya açmaktan başka bir şey yapmadı" açıklamasında bulundu.



AK Parti'nin, milletle beraber inandığı yolda yürümeyi ve millete vaat ettiği her şeyi gerçekleştirmeyi kendisine ilke edindiğini belirten Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes'ten bugüne bütün liderlerin hayallerini ve vaatlerini gerçekleştiren lider olarak ortaya çıktı. Liderlerin hayalini gerçekleştiren lider olarak Recep Tayyip Erdoğan Türk siyasetinde önemli bir yer tutuyor" dedi.



Sağlık alanında Türkiye'nin salgın sürecini en başarılı yöneten ülkelerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Ünal, şunları söyledi:

"Türkiye şu anda 105 ülkeden 70 bin vatandaşını Türkiye'ye getirip tedavi etmeyi başarmış. 160'ın üzerinde ülkeye tulumundan maskesine kadar üreterek göndermiş bir ülke olarak bulunuyor. Burada acı olan şudur: Bu süreci bu kadar iyi yöneten Türkiye'ye karşı tek bir kelime güzel söz söylemek yerine Küba'yı örnek gösteren bir akılla da karşı karşıyayız. Muhalefetin siyaset üretmediğinin en kolay örneği bu. Siyaset yapmak öncelikli olarak bir takım ilkelerinizin, mihenklerinizin olmasıyla ilgili bir şey. Siyaset yapmak doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilmektir. Eğer AK Parti'nin yaptığı doğru işlere doğru diyebilselerdi bugün eleştirdikleri yanlışlarla ilgili de sanıyorum söz söyleme hakları olabilirdi."



MUHARREM İNCE'NİN PARTİ KURACAĞI İDDİALARI

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ünal, Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddialarına ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Muharrem İnce ile beraber uzun dönem grup başkanvekilliği yaptık. İnce'nin ortaya koyduğu siyaset itirazları ve yaptığı açıklamalar zaten kamuoyu olarak ve özellikle medya mensupları olarak herkesin malumu. Kendisi de, bir siyasi parti kurmaktan ziyade bir hareket başlatmak istediğini ifade etti. Bu süreç tabi ki kendisinin bileceği ve yöneteceği bir süreç. CHP içerisinde hangi sonuçları doğurur bununla ilgili bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. CHP'nin, AK Parti'ye dönük yüzü beni ilgilendiriyor, CHP'nin Muharrem İnce'ye dönük yüzü kendi iç meseleleri."



"KURULAN SİYASİ PARTİLER İLE İLGİLİ KARARI VEREN MİLLETTİR"

Ünal, "Her partiye küsen kişilerin parti kurmasını doğru buluyor musunuz" şeklinde yöneltilen bir soruya, "Siyasette insanların siyasi hareket oluşturmaları ve parti kurmaları onların genel olarak hakları. Siyasi parti kurma konusunda bizim siyasi parti kuranlara neden siyasi parti kuruyorsunuz ya da bu doğru değil gibi bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz. Burada söz de karar da milletin. Siyasetin güzel tarafı da bu. Türkiye'de birçok siyasi parti kuruldu, kurulan siyasi partiler ile ilgili kararı veren millettir. Bu partiler ile ilgili karar verecek olan milletimizdir" dedi.



"İYİ PARTİ'NİN KENDİ MECRASINA VEYA KENDİ SİYASAL TABANINA HENÜZ DAHA OTURMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısına ilişkin de bir değerlendirmede bulunan Ünal, "Siyasi partiler kendi tabanlarının sosyolojisi ile birlikte hareket ederler. Siyasi partiler, kendi tabanlarının hassasiyetlerini ve taleplerini kaçınılmaz olarak dikkate almak durumundalar. Kurulduğu günden ve daha sonraki süreçteki ittifakların içerisindeki pozisyonlarından dolayı İYİ Parti'de birçok kez açıklama yapmak durumunda kaldı. Meral Akşener ve sözcüleri de bu konularda açıklama yapmak ve bu konuyu bir siyasi zemine oturtmak konusunda ciddi güçlükler yaşadılar ve bu güçlükler hala görülüyor. İYİ Parti'nin kendi mecrasına veya kendi siyasal tabanına henüz daha oturmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.



Bir diğer gazetecinin, "İstanbul Sözleşmesi konusunda AK Parti'de farklı görüşlerin olduğu söyleniyor? Bu konuya ilişkin değerlendirmeleriniz nelerdir" sorusuna Ünal, şu cevabı verdi:



"Siyaset, doğası gereği toplumda tartışılan her konuyu ilgi alanına alır ve onu değerlendirir. Bu konuda da bir toplumda yaşanan tartışma süreci var. Bu tartışma sürecinin AK Parti için karşılığı öncelikli olarak meselenin kendi zemininde tartışılması ve değerlendirilmesidir. Bu konuda biz de parti olarak değerlendirmelerimizi yaptık ve zaman zaman bu değerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaştık. Konunun muhatapları olan yani parti sözcümüz ve hükümet sözcümüz bu konularla ilgili gerekli görüşlerini paylaştılar, bundan sonra da paylaşacaklar."



Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Ünal, "Görüşmeleri BTK yapacak. Dolayısıyla görüşmelerin herhangi bir siyasi ayağı söz konusu değil. Görüşmeleri gerçekleştirmede muhatap olan BTK. 1 Ekim'de yasa yürürlüğe girecek. 1 Ekim'de ilk uyarı yapılacak. Ondan sonraki 30 gün içerisinde eğer bir geri dönüş olmazsa yasa da belirtilen yaptırımlar uygulamaya geçecek. Burada maalesef muhalefet, Twitter'e, Facebook'a Türkiye'de hukuki ve mali bir muhataplık oluştu yerine sosyal ağların hakkını savunmak için yasayı Anayasa Mahkemesine taşımayı tercih etti. Yasanın hangi gerekçesini alıp Anayasa Mahkemesine götürecekler onu da merak ediyorum" cevabını verdi.







ORC Araştırma, siyasi gündem araştırması yapmış ve AK Parti'nin oy oranının 36.6 olduğunu iddia etmişti.



"AK PARTİ'NİN OY ORANI HİÇ YÜZDE 42-44 BANDININ ALTINA DÜŞMEDİ"

Ünal, "Son dönemde özellikle Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiği yönünde açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamalara yönelik sizin değerlendirmeleriniz nedir" şeklinde yöneltilen soruya karşılık şunları söyledi:



"Ar-Ge Başkanlığımız düzenli olarak anket yaptırıyor. Tek bir anket yaptırmıyoruz, 3-4 farklı şirkete anketler yaptırıyoruz. AK Parti'nin oy oranı hiç yüzde 42-44 bandının altına düşmedi. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ve Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 52'nin altına hiç düşmedi. Türkiye ekonomisi ile ilgili, AK Parti siyaseti ile ilgili oluşturulmak istenen simülasyon gerçeğe çarptığında hep dağıldı. Benim buradan bir önerim var, artık birilerine, bir şeylere bel bağlamak yerine biraz kendilerine güvenseler, biraz siyaset üretseler, biraz Türkiye'nin geleceğine ilişkin yeni şeyler ortaya koysalar. CHP kongresinde bir motto ile ortaya çıktılar. Kılıçdaroğlu'nu büyük bir dikkatle dinledim. Ama maalesef AK Parti aşağı AK Parti yukarı. Bildiğimiz, ezberlediğimiz ve 2010'dan bugüne oluşturmak istediği meşruiyet krizleri, değersizleştirme, itibarsızlaştırmadan başka bir şey görmedim."



Ünal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir görüşme yaptığını belirterek, dünyada uzaktan eğitimi başaranların sadece Türkiye ve Çin'in olduğunu söyledi. Ünal, "Bugün Milli Eğitim Bakanımız, Kabine Toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı bu konudaki çekincelerini dile getirecek ve bütün bunlar değerlendirildikten sonra, 31 Ağustos olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın açıklamaları var. Bu tür küresel salgınlarda 24 saat çok uzun bir zaman dilimi. Bu süreçte kaçınılmaz olarak hızla yeni tedbirlerin, kararların alınması ve bu sürecin yönetilmesi çok önemli. Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanımız, Bilim Kurulunun önerilerini de dikkate alarak yeni açıklamalar yapacaktır" açıklamasında bulundu.



"ERKEN SEÇİM YOK"

Erken seçim tartışmaları ile ilgili Ünal, "Bizim attığımız adımlarda herhangi bir şekilde erken seçim havası var mı? Asla. Bu konunun tartışılmasını gereksiz görüyorum. Türkiye'nin gündeminde hiçbir şekilde erken seçim yoktur" dedi.