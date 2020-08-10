AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'nin 2018'de Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak parti kuracağı tartışmasına ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

BAYKAL DÖNEMİNDE CHP'DE UZUN YILLAR SİYASET YAPMIŞTI

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kurmaylarından olan Savcı Sayan, Muharrem İnce ile uzun yıllar birlikte çalıştığını belirtti.





KILIÇDAROĞLU'NDAN DAHA FAZLA OY ALIR

Savcı Sayan "M.İnce ile uzun yıllar çalıştım. Parti kurar mı, kurmaz mı, kuramaz mı,onu bilemem kendi iradesi. Ama şunu iyi biliyorum ki; parti kurduğunda KK'dan çok daha yüksek oy alacaktır. kamuoyunda Kılıçdaroğlu'na göre karşılığı çok daha fazladır. CHP'yi iyi tanıyan birisi olarak söylüyorum" mesajını yayımladı.

