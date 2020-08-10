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    • 10.08.2020 13:47
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    'de uzun yıllar siyaset yapan 'dan dikkat çeken açıklama: İnce 'ndan çok oy alır

    Son dakika haberi... 'nin yeni parti kuracağı iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. AK Parti Belediye Başkanı , geçmişte 'de siyaset yaptığı dönemleri hatırlatarak "Muharrem İnce ile uzun yıllar çalıştım. Halkta 'ndan daha fazla karşılığı var ve parti kurarsa daha fazla oy alır" dedi.

    İnce Kılıçdaroğlu'ndan çok oy alır

    AK Parti Belediye Başkanı , 'nin 2018'de adayı olan 'nin CHP'den ayrılarak parti kuracağı tartışmasına ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

    BAYKAL DÖNEMİNDE CHP'DE UZUN YILLAR SİYASET YAPMIŞTI
    Eski CHP Genel Başkanı 'ın kurmaylarından olan Savcı Sayan, Muharrem İnce ile uzun yıllar birlikte çalıştığını belirtti.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN DAHA FAZLA OY ALIR
    Savcı Sayan "M.İnce ile uzun yıllar çalıştım. Parti kurar mı, kurmaz mı, kuramaz mı,onu bilemem kendi iradesi. Ama şunu iyi biliyorum ki; parti kurduğunda KK'dan çok daha yüksek oy alacaktır. kamuoyunda Kılıçdaroğlu'na göre karşılığı çok daha fazladır. CHP'yi iyi tanıyan birisi olarak söylüyorum" mesajını yayımladı.

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