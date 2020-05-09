Mamak Belediye Başkanı Murat Köse CHP'li Mansur Yavaş'ın algı operasyonunu canlı yayında çökertti

09.05.2020 18:25

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, koronavirüs salgını gündemiyle AK Parti ve MHP'nin davetiyle olağanüstü toplandı. Koronavirüs salgınından etkilenen başkentlilere büyükşehir belediyesinin daha fazla destek vermesi 100 milyon TL kaynak verilmesi Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla kabul etti. AK Parti sözcülerinin belediyeye yönelik eleştirileri ise Yavaş'ın tepkisine neden oldu. Algı operasyonuna soyunan Yavaş'ın oyununu Mamak Belediye Başkanı Murat Köse A Haber canlı yayınında deşifre etti. İşte detaylar...

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, koronavirüs salgını gündemiyle AK Parti ve MHP'nin davetiyle olağanüstü toplandı. Koronavirüs salgınından etkilenen başkentlilere büyükşehir belediyesinin daha fazla destek vermesi 100 milyon TL kaynak verilmesi Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla kabul etti. AK Parti sözcülerinin belediyeye yönelik eleştirileri ise Yavaş'ın tepkisine neden oldu. Peki belediye meclisinde o gün neler yaşandı. Yavaş'ın yapmak istediği algı operasyonu nasıl çökertildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yaşanan sürecin perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.

YAVAŞ'IN ALGI OPERASYONUNU CANLI YAYINDA ÇÖKERTTİ

Olağanüstü gündem toplantısı için belediye meclisi toplantıya çağırdıklarını söyleyen Köse, "Biz korona için esnafımıza ihtiyaç sahiplerine destek vermek için toplandık. Mali destek vermek istedik ve belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdık. Olağanüstü gündem yerine 22 madde getirdiler karşımıza ne var ne yok getirdiler. Borçlanma yetkisini yine gündeme getirdiler. Mansur Yavaş, seçim süresince o kadar çok vaatte bulundu ki, demek ki hepsini borçla yapacaktı. Biz eğer borca izin verseydik mevcut bütçenin 2-3 katı kadar borç vermek zorunda kalacaktık. Biz istedik ki mağdur insanlarımız var onlara 50 milyon civarında borç verelim baktık ki talep çok var 100 milyon verelim istedik. Ama onlara yetmedi. Onlara 100'de 200'de belki 500'de versek yetmeyecek. Aslında geriye doğru bir yıla baktığımızda polemik yapıyorlar. Bunlar üzerinden bir algı operasyonu yapıyorlar. İnsanlarımıza hayaller vaat ettiler yapamayınca bunun üzerine tartışma çıkarıyorlar. Biz Ankara halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, AK Parti ve MHP'nin önerisiyle korona virüs salgınından etkilenen vatandaşlara destek amacıyla 100 milyon lira kaynak tahsis edilmesini teklifin kabul etti. Belediyenin borçları yeniden yapılandırma teklifi de Cumhur İttifakı oylarıyla kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin belediyeye sağladığı bu imkanlar Başkan Mansur Yavaş'ın gerilmesine sebep olmuştu.