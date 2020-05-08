CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP yandaşı Halk TV, BirGün gibi yayın organlarının bir algı operasyonu daha çöktü.

BORÇLANMA YETKİSİ ENGELLENDİ YALANI

BirGün Gazetesi "Belediye Başkanı'na borçlanma yetkisi verilmesi" önerisinin AK Parti ve MHP tarafından engellendiği iddiasını ortaya attı. Halk TV'nin de yayınladığım haberin gerçerği yansıtmadığı ortaya çıktı.

AK PARTİ VE MHP'DEN 100 MİLYON LİRA KREDİYE ONAY

AK Parti ve MHP Grubu Ankaralı Esnafa ve dar gelirliye yardım edilmesi için 100 milyon lira krediye onay verdi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ve MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan'ın geçen ay olağanüstü toplantı için Belediye Başkanlığına verdiği dilekçe kabul edilmişti.



100 MİLYONLUK DESTEK

Bugün yapılan olağanüstü meclis toplantısında AK Parti ve MHP Grubunun oylarıyla esnafa 100 milyonluk destek talebi kabul edildi.

İTFAİYE ALT YAPISI İÇİN 50 MİLYONLUK İLAVE KAYNAK

Toplantıda ayrıca itfaiye alt yapısının eski olması, can ve mal kaybının önüne geçilememesi nedeniyle bu kuruma 50 milyonluk ilave bir kaynak verilmesi kararlaştırıldı.

ANKARALIYA HER TÜRLÜ YARDIM HELAL OLSUN

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse "Ankaralıya her türlü yardım helal olsun dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin mazeret üretmemesi gerektiğini söyleyen Köse alın size destek. Ankaralının sorunlarını çözün dedi. Köse ayrıca onlar itfaiye için 40 milyon istediler biz 50 milyon verdik. Kimse mazeret üretmesin. Herkes işini yapsın" dedi.