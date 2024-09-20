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Maltepe'de 3 milyon liralık doğalgaz vanası çalan hırsız yakalandı
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Maltepe'de 3 milyon liralık doğalgaz vanası çalan hırsız yakalandı

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 10:51 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 10:51

Maltepe’de bir inşaat şantiyesinden 3 milyon lira değerinde olan doğalgaz vanası çaldığı söylenen Ali E.E.(25) polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin suç ortağı ile birlikte hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Olay, Maltepe, Esenkent mahallesi Özmen sokakta bulunan E.M.'ye ait bir inşaat şantiyesinde 23 Ağustos Cuma günü meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen şüpheliler şantiye deposunda bulunan doğalgaz vanalarını çaldı. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan vanaları, olay yerine gelirken kullandıkları minibüse yükleyen şüpheliler daha sonra kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİYORLAR

Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri tarafından başlatılan çalışmada şüphelilerin iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin minibüsle olay yerine geldikleri bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra güvenlik kamerasının yönünü değiştirdikleri görülüyor. Polis ekipleri yaptığı çalışmada kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Ali E.E.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Ali E.E.'nin poliste daha önceden 47 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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