Makyaj videosu çekerken bunu yaptı! Ortalık karıştı, hesabı silindi 27.11.2019 14:41

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, Amerikalı bir genç kadının, Çin'in Uygur Türklerini kampta tutmasını eleştirdiği videosunun ardından içerik koymasını engelledi.

Feroza Aziz, güzellik ve bakım tavsiyeleriyle başlayan videosunda önce kirpikleri kıvırıcı cihazla nasıl bakıma almak gerektiğini anlatıyor.

Ardından Çin'in Uygur Türklerini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki (Doğu Türkistan) kamplarda tuttuğunu söyleyen Aziz, Çin'de gerçekleşen olayları, "yeni bir Holokost" (Yahudi Soykırımı) olarak nitelendiriyor.

Bunun gelişmenin ardından TikTok, Aziz'in yeni bir içerik koymasını engelledi; Aziz bunu Twitter hesabından duyurdu.

TikTok ise bu iddiaya karşı çıkarak BBC'ye yaptığı açıklamada, içeriğin siyasi hassasiyetlere göre yönetilmediğini söyledi.

Diğer yandan TikTok'un Çin pazarı için devreye soktuğu uygulama Douyin'da ise Aziz'in videosunun engellendiği görüldü.

Şirkete göre Aziz'in eski hesaplarından biri 15 Kasım itibarıyla "terörizm ile ilişkili içerik açısından topluluk kurallarına uymadığı için" yasaklanmıştı.

AKILLI TELEFONUNA DA YASAK GETİRİLDİ

Aynı zamanda 25 Kasım itibarıyla Aziz'in akıllı telefonuna da yasak getirildi. Bu yüzden şirket sözcüsüne göre Aziz aynı telefondan yeni hesabına ulaşmaya çalıştığında bu engelle karşılaştı.

Şirketin sözcüsü, Aziz'in yeni hesabının ve videolarının bu durumundan etkilenmediğini, kirpiklerin kaldırılmasına dair videonun etkileşim almaya devam ettiğini belirtti.

Aziz'in Uygur Türkleriyle ilgili olarak bu Pazar koymaya başladığı üç videodan ilki 1,4 milyon izlenme ve 500 bin adet reaksiyon aldı.

Twitter'dan da bu video paylaşılarak neredeyse 5 milyon daha görüntülenme elde etti.

Aziz, online olarak bilinçlenmeyi teşvik etmenin "harikalar" yaratabileceğini söyleyerek milyonlara ulaşılabileceğini aktarıyor.